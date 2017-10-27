Князев назвал регион с наиболее спокойной криминогенной обстановкой

27 октября 2017 г. 15:14
Источник: Новое Время
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Западные области Украины являются наиболее спокойным регионом с точки зрения криминогенной обстановки.

Об этом сообщил глава Нацполиции Сергей Князев во время визита во Львов.

"Западная Украина, по сравнению с другими регионами, здесь в разы спокойнее ситуация", - сказал он, но добавил, что здесь наблюдается увеличение количества квартирных краж.

Днепропетровская и Запорожская области лидируют по количеству ограблений и разбоев, рост числа убийств во время совершения нападений на дома граждан фиксируют в пригороде Киева и Одесской области.

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