Когда БМ "Оплот" появится в украинской армии. Знает секретарь СНБО Александр Турчинов

Харьковский завод имени Малышева, с начала войны на Донбассе работает над восстановлением техники для ВСУ. 50 "Булатов", которые участвовали в боях на востоке Украины, - отремонтировали и передпли армии. На очереди еще 13 танков, над которыми работает коллектив. Мощности предприятия и его возможности демонстрировали секретарю СНБО Александру Турчинову, министру МВД - Арсену Авакову. Экскурсия по цехам, а потом показ боевой машины "Оплот", которые "малышевцы" успешно делают на заказ за границу, а в украинской армии такой техники нет. Его характеристика - двигатель мощностью 1200 лошадиных сил, масса - 50 тонн, имеет автоматическую коробку передач, запасной энергоагрегатор и высокую огневую мощь:

Александр Шейко, главный инженер завода им. Малышева

Стоїть комплекс управління вогнем, який включає в себе нічні приціли, денні і тепловізійний. Командир має дубль управління, він може брати на себе управління вогнем і виконувати всі задачі, що стоять перед екіпажем машини. Також машина має противотамдемний захист, тобто боєприпаси двоїної дії.

Во время осмотра "Оплотов" секретарь СНБО подчеркнул, что на следующий год перед "Укроборонпромом" и Министерством обороны Украины стоит задача - поставить 10 таких танков в украинскую армию:

Александр Турчинов, секретарь СНБО

В державному оборонному замовленню на наступний рік ми уже зараз передбачаємо, мінінму 10 танків Оплот, для того, щоб одна рота у нас була повністю укомплектована. З цього часу ми пчинаємо використовувати нові українські танки збройних сил України.

Арсен Аваков, министр МВД Украины

Я думаю, что вряд ли ми державне оборонне замовлення на наступний рік примемо без суттєвого збільшення для завода Малишева і для Харкова

На заводе рассказали, что готовы выпустить с конвейера 10 Оплотов для украинской армии, но им важна обратная связь с бойцами на востоке, чтобы своевременно учитывать их предложения и замечания, а следовательно оставаться конкурентными на мировых рынках вооружения.