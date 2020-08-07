Коломойский отвергает обвинения Минюста США в отмывании средств Приватбанка - СМИ

Олигарх Игорь Коломойский отвергает обвинения министерства юстиции США и уверяет, что все средства, которые он инвестировал в США, получил доходы собственного бизнеса.

"Все инвестиции в США были сделаны из собственных средств, полученных в 2007-2008 годах по соглашению с Evraz и с доходов других бизнесов, которые хранились в Приватбанке.

Все остальное категорически исключается ", - пояснил Коломойский в комментарии "Украинской правде".

В 2007 году Коломойский продал часть своих металлургических активов российской компании Evraz. От сделки Коломойский получил часть акций компании и миллиард долларов.

Как сообщалось, Министерство юстиции США обвинило украинского олигарха Игоря Коломойского в хищении миллиардов долларов из ПриватБанка, а потом использовании огромного количества компаний для отмывания этих денег в Соединенных Штатах и во всем мире.

Кроме того, Минюст США требует конфисковать у Коломойского офисную башню в Луисвилле и офисный парк в Далласе. Общая стоимость зданий составляет около 70000000 долларов.

Во вторник в Кливленде ФБР пришла с обысками в офисы фирмы, владельцем которой, по данным СМИ, является, в частности, украинский олигарх Игорь Коломойский.

В начале 2019 стало известно, что Коломойский и его партнеры по компании Optima Management является крупнейшими игроками на местном рынке офисной недвижимости. По данным издания Miami Herald, на скупку местных активов Optima потратила около 250 млн долларов.

Партнеры Коломойского в США - Мордехай Корф и Ури Лейбер, выходцы из еврейской общины штата Флорида.

На начало 2020 года стало известно, что Коломойский находится под следствием федерального большого жюри США по обвинению в отмывании сотен миллионов долларов в сфере недвижимости. Среди покупок, которые изучает следствие: роскошный отель на 484 номера в Кливленде с видом на озеро и 21-этажное офисное здание.