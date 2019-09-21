Коломойский поругался с Шустером в прямом эфире (видео)

Телеведущий Савик Шустер и олигарх Игорь Коломойский поругались в прямом эфире телеканала "Украина".

Это произошло во время передачи "Свобода слова Савика Шустера", где обсуждали ситуацию вокруг Валерии Гонтаревой и Приватбанка.

Коломойский был приглашен для участия в "Свободе..." по телефону. Из-за технических проблем его звонок сорвался, и олигарха вернули в эфир под конец передачи. Он начал допрашиваться, закончил ли свое выступление секретарь СНБО Александр Данилюк.

Шустер ответил, что выступление Данилюка закончилось давно. "То есть вы не смотрите передачу?" - спросил он.

"Конечно я не смотрю ваши передачи. Я знаю, чего они стоят, как они стоят и сколько они стоят. У нас же с вами контракт не закрытый", - ответил Коломойский. Шустер сказал, что по этому контракту им еще предстоит суд. "Может, вы сначала деньги верните за взятые 10 передач, а потом будем с вами разговаривать", - сказал Коломойский.

"Верните 2 миллиона 300 тысяч долларов", - потребовал олигарх.

"А вы 155 миллиардов", - парировал Шустер. Его слова аудитория встретила аплодисментами, на что Коломойский сказал, что "у вас там не передача, а ботоферма".

"Сразу проявилась направленность модератора, кто заказал передачу. Как там Ахметов поживает, нормально? А сколько получает Аслунд в Atlantic Council? И кто является его основным спонсором? Где работает господин Фурса, который очень активно общается в Фейсбуке, "Украинской правде" или еще где-то, работая у Томаша Фиалы. Собрали там сборище порохоботов и думаете, что вы кого-то удивите этим? Верните два триста", - сказал Коломойский.

Шустер сказал Коломойскому, что поддержка его слов в аудитории - только 15%.

"Мы знаем, как вы эту поддержку на экран выводите, кому вы рассказываете, Савик? Там, где вы учились, я преподавал", - ответил Коломойский.

Перед этой перепалкой Шустер рассказал, что решил подать в суд на Коломойского о защите чести и достоинства. Иск связан с заявлением Коломойского в интервью "Украинской правде", где он заявил, что Шустер нарушил контракт, получив в 2015 году предоплату за 10 передач вперед на $2,5 млн.

"Сделал одну передачу, а на вторую "спалился" – взял деньги. Условие было, что он не должен брать деньги ни с кого", - сказал бизнесмен.