Коломойский вернулся в Украину

Бизнесмен Игорь Коломойский в ночь на 16 мая вернулся в Украину.

Свое возвращение предприниматель подтвердил в комментарии theБабелю.

Когда у Коломойского спросили, чем он будет заниматься в Украине в первую очередь, он ответил, что не знает.

Ранее журналист программы "Схемы" Михаил Ткач в своем Telegram-канале сообщил, что в 2:30 ночи 16 мая в Украину прилетел самолет группы "Приват" с бортовым номером UR-PRT.

Позже Ткач также написал, что, по его информации, этим самолетом прилетел Коломойский.

Ранее Коломойский заявлял, что вернется в Украину, если во втором туре выборов президента победу одержит Владимир Зеленский.

После его победы бизнесмен говорил, что ждет инаугурацию новоизбранного президента.

В последнее время Коломойский проживал в Израиле, куда он переехал осенью 2018 года из Швецарии. В Украине бизнесмен не был с июня 2017 года.

