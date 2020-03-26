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Комиссия по чрезвычайным ситуациям
26 марта 2020 г. 8:59
296 просмотров
В здании Харьковского городского совета проходит заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям
Видео:
Комиссия по чрезвычайным ситуациям - 26.03.2020
Video of Комиссия по чрезвычайным ситуациям - 26.03.2020
Раздел:
Политика
Теги:
КЧС
коронавирус
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