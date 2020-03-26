Комиссия по чрезвычайным ситуациям

26 марта 2020 г. 8:59
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В здании Харьковского городского совета проходит заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям

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Комиссия по чрезвычайным ситуациям - 26.03.2020

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