 

Комитет Рады рассматривает роспуск ЦИК (видео)

11 сентября 2019 г. 15:46
Источник: РБК-Украина
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Комитет Верховной рады по вопросам организации государственной власти начал заседание с рассмотрения представления президента относительно досрочного роспуска состава Центральной избирательной комиссии. Об этом объявил председатель комитета Андрей Клочко.

Кроме того, на заседании присутствуют председатель и другие представители ЦИК.

"Предлагаю рассмотреть представление президента Владимира Зеленского о прекращении полномочий Центральной избирательной комиссии", - заявил Клочко.

Ранее сообщалось, что Верховная рада Украины может рассмотреть вопрос досрочного роспуска ЦИК уже 12 сентября. Отметим, что в Комитете избирателей Украины заявили, что отсутствуют объективные причины для роспуска Центральной избирательной комиссии.

В КИУ заявили, что решение о роспуске ЦИК должно базироваться на фактах, которые свидетельствуют о серьезных нарушениях в работе Центризбиркома. Также в КИУ отмечают, что проблемы в работе ЦИК на выборах этого года носили технический характер и не были связанные с незаконными или предвзятыми действиями членов комиссии.

В партии "Слуга народа" отметили, что сегодня комитет определится, выносить ли представление президента о роспуске ЦИК в сессионный зал.

 

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