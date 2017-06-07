Коморские острова разорвали дипломатические отношения с Катаром

Коморские острова объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, сообщает местное издание Сomores-Infо.

В МИД распорядились, чтобы посол Катара немедленно выехал из страны.

Это уже десятое государство, которое разорвало дипотношения с Катаром.

Напомним, что ранее о разрыве дипломатических отношений с Катаром объявили Королевство Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ, Йемен, Ливия, а также Мальдивские острова, Маврикий и Мавритания. Правительство Иордании приняло решение снизить уровень своего дипломатического представительства в Катаре.

Дипломатический скандал вокруг Катара разгорелся на фоне поддержки властями страны "терроризма и оказания финансовой помощи террористическим группировкам".