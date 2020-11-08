Конфликт в Нагорном Карабахе: Алиев заявил о взятии Азербайджаном под контроль еще одного города

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что армия взяла под свой контроль еще один город в Нагорном Карабахе. Азербайджанский флаг был поднят над городом Шуша.
Об этом сообщает Report.
"С огромным чувством гордости я заявляю, что город Шуша освобожден от армянской оккупации. Шуша наша! Карабах наш!" - заявил Алиев в воскресенье в обращении к азербайджанскому народу.
Город Шуша является вторым по величине карабахским городом, который является стратегически важным. Он по сути является пригородом Степанакерта.
Через Шушу проходит ключевая дорога Степанакерт-Шуша-Лачин - единственная, по которой армянская армия и военная техника попадали на территорию Нагорного Карабаха.
Вместе с тем Министерство обороны Армении отрицает информацию о взятии города.
"Бои в Шуше продолжаются, ждите и верьте нашей армии", - cообщил Официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.
Отметим, бои в районе города Шуши в Нагорном Карабахе продолжались несколько дней. Эпицентр боевых действий находился на участке Шуши-Карин.
Напомним, ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, в регионе идут активные бои. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.
Из-за войны в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном почти 130 тысяч мирных жителей были вынуждены покинуть свои дома.
Кроме того, 7 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что азербайджанские военные в Нагорном Карабахе взяли под контроль еще 16 сел. Все они находятся в Ходжавендском районе.
Добавим, что армия Азербайджана взяла под свой контроль семь населенных пунктов в Нагорном Карабахе, оккупированных Арменией.