Конфликт в Нагорном Карабахе: Армения и Азербайджан обвинили друг друга в срыве гуманитарного перемирия

Армения и Азербайджан договорились о новом гуманитарном перемирии в зоне карабахского конфликта с 0:00 18 октября по местному времени. Об этом пишет Интерфакс.

Однако в первые несколько минут стороны обвинили друг друга в его нарушении.

В Минобороны Армении утверждают, что азербайджанская сторона провела артиллерийский обстрел в северном направлении с 0:04 до 2:45 воскресенья (по местному времени) и ракетный обстрел в южном направлении с 2:25 до 2:45 воскресенья.

Зато в Минобороны Азербайджана обвинили вооруженные силы Армении в нарушении договоренностей.

"В течение ночи противник из минометов и артиллерии обстрелял окрестности города Джебраил, а также освобождены от оккупации села этого района, расположенные вдоль реки Араз. Потерь среди личного состава нет", - сообщили в оборонном ведомстве Азербайджана.

Отмечено, что подразделения азербайджанской армии сделали адекватные меры.

Напомним, стороны уже договаривались о прекращении огня, которое должно было начаться 10 октября в полночь.

Тогда первые обвинения в нарушениях поступили через пять минут после официального начала перемирия.

Активные боевые действия ведутся в Нагорном Карабахе с 27 сентября. По данным ООН, жертвами вооруженного конфликта за это время стали не менее 50 гражданских лиц.