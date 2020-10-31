Конфликт в Нагорном Карабахе: Армения просит помощи у Путина

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к президенту РФ Владимиру Путину по поводу предоставления помощи для «обеспечения безопасности Армении». Об этом сообщается на сайте МИД Республики Армения.

Пашинян направил Путину письмо, в котором представил свое видение ситуации в Нагорном Карабахе и «возникшие в связи с ней вызовы».

В пресс-службе МИД отмечают, что Пашинян обратился к Путину за «незамедлительным проведением консультаций с целью определения рода и размера помощи, которую Российская Федерация может предоставить Республике Армения для обеспечения ее безопасности, основываясь на союзнических отношениях между Арменией и Россией и статье 2 «Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи» от 29 августа 1997 года».

Как сообщалось, Армения и Азербайджан утром 27 сентября начали военные действия в Нагорном Карабахе, взаимно обвинив друг друга в обстреле приграничных территорий и в провоцировании насилия. Обе страны объявили военное положение и мобилизацию.

Боевые действия спровоцировали военные потери с обеих сторон и многочисленные жертвы среди мирного населения.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха вспыхнул в 1988 году. В 1994-м - после шести лет войны - был подписан Бишкекский протокол, согласно которому Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня. Нагорный Карабах провозгласил себя независимой "республикой", однако Азербайджан не признал этого, заявив, что территорию оккупировала Армения.