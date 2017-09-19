Конституционный суд предостерег Раду от попытки урезать пожизненное денежное содержание судей

Конституционный суд обнаружил, что в проект пенсионной реформы включена очередная попытка урезать пожизненное денежное содержание судей.

В связи с этим и.о. председателя Конституционного суда Виктор Кривенко направил обращения к премьер-министру Владимиру Гройсману и председателю Верховной Рады Андрею Парубию, сообщается на сайте КС.

Кривенко отмечает, что пенсионная реформа предусматривает единый подход к вычислению пенсий и, соответственно, изменение законодательного урегулирования вопроса пенсионного обеспечения судей.

"В своем решении от 8 июня 2016 года [...] КС признал неконституционными положения законов Украины об уменьшении размера ежемесячного пожизненного содержания судьи [...] Решения и заключения, принятые КС являются обязательными, окончательными и не могут быть обжалованы [...] принятие законов, других правовых актов или их отдельных положений в редакции, аналогичной той, которая была признана неконституционной, является недопустимым", - говорится в обращениях.

КС в 2016 году также признал неконституционным положения об установлении максимального размере ежемесячного пожизненного денежного обеспечения судьи, прекращения его выплаты судьям в отставке на период их работы на определенных должностях, отмену права судьи на пересчет назначенного ранее пожизненного обеспечения.

Кривенко в своем обращении отмечает, что надлежащее материальное и социальное обеспечение судей является гарантией их независимости, что может влиять на осуществление справедливого правосудия и реализацию права каждого на защиту судом.

Напомним, что понятия "ежемесячное пожизненное денежное содержание" и "пенсия" отличаются. На ЕПДС имеют право судьи, проработавшие на должности не менее 20 лет и имеющие безупречную репутацию. Само ЕПДС выплачивается не из средств Пенсионного фонда, а из фондов государственного бюджета.

Судья, имеющий право на ЕПДС, получает от 80% до 90% (в зависимости от стажа работы на должности судьи) суммы денежного вознаграждения, которое он получал в период своей деятельности. Это намного больше пенсий рядового гражданина, поэтому в 2015 году было принято решение понизить уровень ЕПДС до 60% от заработка и ограничить его 10 прожиточными минимумами (для лиц, утративших трудоспособность) - 10740 гривен.

В 2016 году Конституционный суд признал, что это решение противоречит Основному закону.

В мотивировочной части решения КС отмечается, что материальное обеспечение судей после выхода в отставку является не привилегией, а средством конституционного обеспечения их независимости.