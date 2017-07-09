Контрразведка СБУ задержала задержала друга "Моторолы" и "Гиви"

Контрразведка Службы безопасности Украины провела спецоперацию, задержав кадрового российского военного, действующего инструктора донбасских боевиков и близкого друга "Гиви" и "Моторолы", полковника ВДВ Валерия Гратова, который с поддельным украинским паспортом направлялся в непризнанное Приднестровье.

Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко на странице в Facebook.

"Контрразведка СБУ виртуозно провела спецоперацию и задержала друга Моторолы, Гиви и Захарченко. Он думал, что все пройдет гладко. Он уже проделывал этот трюк несколько раз. В кармане паспорт на имя Валерия Войтенко. Неприметного пенсионера, скромного ветерана труда. Паспорт украинский. Добротно сделанный мастером своего дела", - пишет журналист.

"Он до сих пор думает, что переиграл на границе. Прокололся на переходе из Украины в Приднестровье. На самом деле, контрразведчики давно знали, что под именем "Валерий Войтенко" скрывается некий Саныч. Известный в Москве как полковник ВДВ Валерий Гратов. Украинская контрразведка получила данные о намерении ФСБ Российской Федерации назначить заместителем "министра госбезопасности Приднестровья" своего человека. Главное условие - он должен быть кадровым российский военным с опытом боевых действий. На Донбассе. На стороне боевиков", - подчеркивает журналист.

По словам Цаплиенко, российский офицер-десантник Гратов семь лет охранял лидера непризнанного Приднестровья Игоря Смирнова, после чего перебрался в Москву. С 2014 года Гратов помогает террористам на Донбассе.

"Настоящий полковник старается изо всех сил изобразить из себя свадебного генерала. "Да что ж я там незаконного делал? - панибратски говорил Саныч контрразведчикам, задержавшим его. - Медали юбилейные раздавал, и все".

Также журналист опубликовал выдержки из инструкции, которую полковник Гратов передал из Москвы в Донецк еще в начале 2014 года. В инструкции содержатся также подсказки боевикам, как избежать наказания.

"БТР нужно жечь колеса коктейлями по одному борту. Соответственно, группы должны быть далеко не только в областной госадминистрации, а УЖЕ бродить по городу в гражданском. Срочно всех с бутылками бензина в одном кармане и платком в другом кармане (нет состава преступления до втыкания платка в горлышко) на крыши домов вокруг ОГА - они должны просто КИДАТЬ и КИДАТЬ коктейли на головы Хунты", - публикует журналист текст инструкции.

По словам журналиста, Гратов был одним из тех, кого послали на Донбасс разжигать войну.

"Сначала - "коктейлями Молотова". Потом - чем-то потяжелее и помощнее. Летом 15-го Гратова снимали на блокпосту, перед которым был установлен плакат: "Укропы, добро пожаловать в ад!" А ведь золотые слова, правдивые. За блокпостом действительно начинался ад, обустраивать который и прислали сюда из Москвы полковника Саныча", - пишет журналист.

Он добавляет, что Гратов был под Иловайском во время прямого российского вторжения на территорию Украины.

"В его портфолио масса фотографий со знаменитыми донбасскими мясниками. Живыми и мертвыми. Гратов с Моторолой. Гратов с Гиви. Гратов с Мозговым… С Безлером… С Захарченко… Кстати, во время гулянок покойный Моторола, бывало, хвастался своим фото с Гратовым. В одной руке - "бухло", в другой - глянцевый Саныч", - добавил Цаплиенко.