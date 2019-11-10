Корниенко рассказал, когда пройдут местные выборы

10 ноября 2019 г. 16:46
Источник: Интерфакс-Украина
40 просмотров

Новоназначеный глава партии "Слуга народа" и первый зампредседателя фракции политсилы в Верховной Раде Александр Корниенко заявляет о возможном проведении местных выборов до осени 2020 года.

"Мы стоим на том, что местные выборы должны закончить реформу децентрализации. Если реформа децентрализации будет закончена раньше, чем за 70 дней до местных выборов, как того требует Конституция, то, возможно, они будут раньше", - заявил Александр Корниенко во время внеочередного съезда в воскресенье.

"Возможно, это будет летом, возможно, в конце весны, но не стоит воспринимать местные выборы, как будто мы хотим провести их как можно раньше. Есть логика реформы децентрализации, о которой говорил президент, он давал задание, и мы все понимаем, что ее нужно доделать, потому что у нас полстраны охвачено, полстраны нет. Нужно закончить этот процесс и тогда, конечно, состоятся местные выборы", - добавил он.

Корниенко отметил, что выборы в местные органы самоуправления состоятся в 2020 году.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Курсы французского                          Переводы StarАльянс                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.