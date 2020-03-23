Коронавирус диагностировали у депутата "ОПЗЖ"

У депутата фракции "Оппозиционная платформа – По жизни" Александра Лукашева подтвердилось заражение новым коронавирусом. Первые его тесты были отрицательные, но последний все же подтвердил наличие инфекции.

Отмечается, что на прошлой неделе Лукашев нехорошо себя чувствовал и имел температуру. 22 марта пришло подтверждение о коронавирусе из последнего забора его биоматериала.

Сейчас на заражения еще проверяют тест депутата Руслана Горбенко из "Слуги народа".

По данным бывшего депутата Сергея Лещенко, 14 случаев коронавируса, выявленных в Киеве, – это пассажиры одного самолета, который прилетел из Женевы. Среди пассажиров была группа лиц, которые праздновали 8 марта на элитном горнолыжном курорте Куршевель (Франция).

Среди этих лиц был и депутат ОПЗЖ Сергей Шахов, у которого впервые среди депутатов диагностировали заболевания COVID 19. Сейчас Шахова госпитализировали с пневмонией. Он заявлял, что заразился в Украине.

Ближайший круг Сергея Шахова в Верховной Раде – депутаты, которые потенциально могли быть инфицированы коронавирусом COVID-19: Сергей Вельможный – мажоритарщик от 112 округу Луганской области, Александр Лукашов – депутат от Опоплатформи (ранее входил в команду Шахова) и Александр Сухов – группа Доверие.

Позже оказалось, что у депутата Верховной Рады Сергея Вельможного, которого госпитализировали с подозрением на коронавирус, диагноз не подтвердился.