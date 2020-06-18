Коронавирус у Елены Зеленской: президент пройдет очередную проверку на COVID-19

18 июня 2020 г. 15:58
Источник: РБК-Украина
1 просмотр

Больная коронавирусом жена президента Украины Елена Зеленская сегодня находится в стабильном состоянии. Сейчас она лечится в стационаре больницы в Киеве. Об этом сообщает Офис президента Украины в Telegram.

Сейчас у Зеленской пневмония средней степени тяжести, без дыхательной недостаточности. Жена президента не нуждается в кислородной дотации и проходит антибактериальную терапию. Зеленская находится в изоляции под наблюдением врачей.

Отмечается, что Владимир Зеленский и дети президента здоровы. Завтра они пройдут очередную проверку на COVID-19.

Напомним, коронавирус у жены президента подтвердили на прошлой неделе, ее сразу же изолировали от семьи.

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов и видеомонтажеров. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. Т.+38 066-625-95-84.                          Sexshop. Суперподарки.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53