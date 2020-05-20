Коронавирус у нардепа от Батькивщины: вся фракция на самоизоляции

20 мая 2020 г. 11:21
Источник: РБК-Украина
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Народный депутат от фракции "Батькивщина" Олег Мейдич заболел коронавирусом. В среду, 20 мая, на заседании парламента отсутствует вся фракция. Об этом сообщила заместитель главы Верховной рады Елена Кондратюк.

"К сожалению, один из наших коллег Олег Мейдич заболел, у него подтвержден коронавирус. Как ответственная фракция (Батькивщина, - ред.) сегодня отсутствует в зале, потому что все депутаты пошли на самоизоляцию. И пока тестирование не будет проведено каждому из депутатов, и не будет решения о том, что они здоровы, они не вернутся в этот зал", - отметила замглавы Рады.

 

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