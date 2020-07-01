Коронавирус в Украине: правительство готовится ко второй волне эпидемии

01 июля 2020 г. 14:11
Источник: Укринформ
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В Украине вырос показатель заболеваемости COVID-19 и сейчас составляет 58 человек на 100 тысяч населения, правительство готовится ко второй волне эпидемии. Об этом шла речь на традиционной селекторном совещании по предотвращению распространения коронавируса, сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что Президента проинформировали, что показатель заболеваемости COVID-19 в Украине вырос и сейчас составляет 58 человек на 100 тысяч населения, однако задействование аппаратов ИВЛ достаточно низкое - всего 6,5%.

"У нас довольно неплохой уход за больными. Ведь и уровень задействования ИВЛов, и уровень смертности довольно низкий. Мы также стали лучше защищать медицинских работников. Если в середине апреля среди заболевших медики составили пятую часть, то сейчас их 9,5%. Любой больной должен получить всю необходимую помощь, но медиков нужно защищать больше, ведь они - на передовой», - сказал Зеленский.

В то же время отмечается, что правительство готовится ко второй волне эпидемии.

Представитель Национальной полиции доложил, что за последние сутки вручено 484 протокола общественным заведениям, таким как рестораны, ночные клубы и другие, где зафиксировано нарушение карантина.

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