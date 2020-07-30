Кравчук заменит Кучму в минской ТКГ

30 июля 2020 г. 14:56
Источник: ZN.UA
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Первый президент Украины Леонид Кравчук возглавит украинскую делегацию в Минском процессе. Об этом сообщает Офис президента Украины.

Напомним, что 28 июля второй президент Украины Леонид Кучма сообщил о том, что выходит из Трехсторонней контактной группы. На место главы делегации претендовали Леонид Кравчук и вице-пермьер-министр по вопросам ВОТ Алексей Резников.

«Я уже в своей жизни кое-что видел и прошел. Но время для отдыха не настало. Я принял решение, если я смогу, а я хочу этого, что-то сделать, чтобы ускорить мир на Донбассе. Я буду это делать до последнего вздоха. Поэтому я и согласился », - сказал Кравчук.

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