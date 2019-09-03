"Кремль играет судьбами людей". Как в Харькове прошла акция в поддержку политзаключенных

У харьковчан необычная акция вызывает неподдельный интерес. Люди подходят, разглядывают, предлагают свою помощь и спрашивают, куда можно перечислить средства, чтобы помочь узникам Кремля и их семьям. Всего на площади разместили 120 железных капканов, с надписью «Сделано в Кремле», в некоторых из них даже были зажаты обувь и одежда:

Валерия Баклан, волонтер акции

Часто, часто підходять, цікавляться і банківськими реквізитами, куди послати гроші в підтримку, з різними питаннями, в основному усі підтримують, позитивно ставляться

Татьяна Мелких пришла специально к информационной палатке на площадь Конституции и, чтобы написать ребятам открытки. Говорит, пока успела только 15, но будет писать еще - она верит, что доброе слово с украинского Харькова поддержит каждого, кого незаконно удерживает за решеткой агрессивный сосед:

Татьяна Мелких, участница акции

У них на обличчях відбиток того усього, що їм довелося пережити, здоров'я, мужності, тільки самої найкращої , і віра - без неї не можна, без надії і віри, без неї - ніяк.

Пришел на акцию и житель Горловки, Артур - его мама уже полтора года находится в плену у боевиков ДНР. Ее задержали на блокпосту, женщина ехала, чтобы лечить больную мать. Она чем-то не понравилась сепаратистам, и ее задержали, бросили за решетку. Уже даже был суд, рассказывает Артур, женщине дали 11 лет в тюрьме, за якобы шпионаж в пользу Украины. Семья обращалась везде, но пока тщетно, дело с места не движется:

Артур Чуйков, сын пленной

Мы пробовали выходить и через адвокатов, и на каких-то личных связях, и через волонтнеров. Все бесполезно, никакой связи с внешним миром. Единственное, что маму привозили домой на следственный эксперимент, и ее видел там отец и бабушка

На акции и политзаключенные харьковчане, которых недавно освободили из российских тюрем - это Роман Терновский, Владимир Присич и Александр Стешенко. Все они были незаконно задержаны спецслужбами РФ, подвергались пыткам, избиениям, запугиванию. Их здоровье сильно подорвано, они нуждаются в реабилитации. Но готовы сейчас помогать всем, кого до сих пор держат за решеткой в ​​России. Бывшие политзаключенные считают, что обмен, который должен был состояться на прошлой неделе, отменили из-за "грязной" игры Кремля:

Роман Терновский, политузник 2018-2019 гг.

Кремль любит играть судьбами людей, мы это наблюдаем уже не один год, это повторение 37-го года. Он не может без этого, когда мы говорим о диктатуре, автократии, мы видим, что Кремль однозначно не будет сразу менять, пока не добьется каких-то для себя условий

Все открытки будут переданы адресатам, уверяют организаторы акции. Их тур охватил десять городов, следующий город, где будут разбросаны капканы - это Мариуполь.