Крымский правозащитник заявил о пытках ФСБ

Житель Ялты в аннексированном РФ Крыму правозащитник Юнус Машарипов утвержадет о пытках со стороны сотрудников Федеральной службы безопасности России.

Об этом пишет Радио Свобода.

По словам Машарипова, в управлении ФСБ в Ялте его допрашивали о частых поездках на материковую Украину. Он рассказал, что с 2014 года он занимался правозащитной деятельностью, "сообщая организациям о нарушениях прав детей, инвалидов, пенсионеров". После этого Машарипова начали избивать и пытать электрическим током.

Правозащитник утверждает, что ему пришлось оговорить себя. В показаниях, которые, по словам Машарипова, были получены под пытками, он указал, что являлся "агентом СБУ и выполнял их задания". Его заставили повторить показания под кинокамеру, сняв при этом несколько дублей.

Против него было возбуждено уголовное дело по обвинению в изготовлении взрывного устройства, которое, судя по материалам дела, было обнаружено в результате обыска в 50 метрах от храма Архистратига Михаила на Севастопольском шоссе.

"На данный момент сотрудники ФСБ угрожают мне расправой, помещением в психбольницу на всю жизнь из-за того, что по статье 51 я отказался от данных мною показаний вследствие пыток", – отметил обвиняемый.

В своем заявлении Машарипов попросил президента Украины Петра Порошенко защитить его и сделать все возможное для его освобождения. Аналогичное заявление было направлено на имя руководителя управления ФСБ по Крыму и Севастополю Виктора Палагина.