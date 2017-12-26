Ксения Собчак официально стала кандидатом в президенты России

ЦИК дал Собчак разрешение открыть избирательный фонд и стать полноправным кандидатом.

Ксению Собчак Центральный избирательный комитет официально зарегистрировал кандидатом в президенты Российской Федерации.

Об этом сообщает РИА "Новости".

По данным издания, ЦИК рассмотрел документы Собчак на выдвижение в кандидаты в президенты РФ и дал добро на открытие специального избирательного фонда, чем разрешил официально начать предвыборную кампанию.

"Разрешить кандидату на должность президента РФ Ксении Анатольевне Собчак открыть специальный избирательный счет для формирования избирательного фонда в дополнительном офисе ПАО "Сбербанк", - говорится в решении ЦИК.

Как известно, Ксения Собчак пойдет на выборы главы государства от партии "Гражданская инициатива". Однако ее избирательная позиция - "кандидат против всех".

Политик и телеведущая Ксения Собчак, которая выдвинула свою кандидатуру на выборы президента РФ, предложила оппозиционеру Алексею Навальному быть ее доверенным лицом.