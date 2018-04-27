КСУ признал закон о референдуме неконституционным

Конституционный суд Украины признал закон о всеукраинском референдуме неконституционным.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил источник в Конституционном Суде Украины.

На заседании 26 апреля судьи КСУ признали закон о всеукраинском референдуме не соответствующим Основному закону.

Докладчиком по этому конституционному производству выступал судья Василий Лемак.

Сегодня утром он сообщил о решении КСУ на своей странице в Facebook, однако чуть позже эта публикация стала недоступной для просмотра.

Закон "О всеукраинском референдуме" Верховная Рада приняла 6 ноября 2012 года, при президентстве Виктора Януковича.

Законом предусмотрено, что предметом референдума могут быть вопросы: об одобрении новой редакции Конституции Украины, внесении изменений в Конституцию Украины, отмене, утрате действия или признании недействительным закона о внесении изменений в Конституцию (конституционный референдум); об изменении территории Украины (ратификационный референдум); о принятии или отмене закона или внесения изменений в действующий закон (законодательный референдум); по любому вопросу, за исключением тех, относительно которых референдум не допускается согласно Конституции Украины (общий референдум).

Результаты народного волеизъявления на всеукраинском референдуме являются обязательными.

По мнению экспертов, принятый законом порядок принятия новой Конституции и порядок внесения изменений в Основной Закон не соответствует конституционным положениям.

В июне 2013 года Венецианская комиссия оценила закон о всеукраинском референдуме по запросу председателя Мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы Андреса Геркеля.

Комиссия установила, что разрешение выносить на референдум вопрос внесения изменений в Конституцию или новую Конституцию может нарушить конституционную стабильность и законность в Украине.

Кроме того, комиссия выразила мнение, что закон о референдуме не полностью соответствует международным стандартам в отношении вопросов, которые могут быть вынесены на референдум по народной инициативе.

Также Венецианская комиссия отметила ряд технических проблем в законе о всеукраинском референдуме.

После бегства Януковича в 2014 году в Верховной Раде предлагали отменить данный закон. В соответствующем проекте закона, поданном депутатами БПП, отмечалось, что целый ряд положений закона не только не отвечают требованиям Конституции Украины, но и организационно делают невозможным осуществление народовластия.