КСУ рассматривает указ Зеленского о роспуске Рады (онлайн-трансляция)

Указ Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады сегодня, 11 июня 2019 года, рассматривает Конституционный суд Украины.

Большая палата КСУ начала слушание по делу по конституционному представлению народных депутатов относительно указа президента о досрочном прекращении полномочий ВР.

На заседание пришел президент Украины Владимир Зеленский. Это впервые в истории страны, когда президент принимает участие в заседании КС.

Перед зданием КСУ проходит митинг. Около сотни активистов требуют от суда признать указ президента Владимира Зеленского неконституционным.

Здание КСУ охраняют около сотни правоохранителей. Однако ситуация пока спокойная. Большая часть полицейских и нацгвардейцев находятся в автомобилях вблизи суда.

Как сообщалось, 21 мая Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий ВР и назначении внеочередных выборов на 21 июля. 24 мая представители "Народного фронта" внесли в КСУ представление о неконституционности указа о роспуске Верховной Рады. Представление подписали 62 народных депутата.

Они просят суд открыть конституционное производство по этому представлению, признать его неотложным и рассмотреть в течение месяца, а также признать указ президента о роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных выборов в парламент неконституционным.