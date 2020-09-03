Кто идет на выборы в Харькове и области

Стратегія, наш розвиток, він стоїть на певних стовпах. Я зараз озвучу їх три: це промисловість. Перший. Другий напрямок - це сільське господарство. І я пишаюсь тим, що тут ми теж перші. IT-технології. Третій напрямок. І тут ми лідери. Після Києва ми знаходимось по кількості IT-шників на другому місті. При цьому потужно розвиваємось.