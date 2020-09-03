Кто идет на выборы в Харькове и области

На Харьковщине представили команду партии «Слуга народа», которая пойдет на местные выборы 2020 года. Презентация состоялась во время рабочего визита в область президента Владимира Зеленского.
Владимир Зеленский, президент Украины:
Я впевнений, що Харківщина може бути локомотивом, або, можна сказати танком, який, в хорошому сенсі цього слова поведе за собою сусідні регіони до успіху та очікуваного, довгоочікуваного процвітання.
За должность мэра Харькова от "Слуги Народа" в будущем будет бороться Алексей Кучер.
Алексей Кучер, председатель ХОГА:
У меня есть амбиции, есть огромное желание, есть воля к победе. И я несколько раз уже доказывал, что много возможно. Много сделано в городе. Но нам нужно идти дальше. Можно сделать больше. Вместе и с такой поддержкой все получится.
Команда «Слуги Народу» веде до влади на Харківщині людей, які власним успішним професійним досвідом, високими моральними якостями, вмінням працювати у команді довели, що здатні, бажають, а, головне, готові реалізовувати в області та на Харківщині прогресивні перетворення, змінювати життя людей на краще.
Вони працювали і будуть працювати для розвитку нашого регіону, нашої Харківщини. Це люди, які готові тримати удар, це люди, які готові нести відповідальність, Це люди, які готові приймати рішення менеджерські.
Стратегія, наш розвиток, він стоїть на певних стовпах. Я зараз озвучу їх три: це промисловість. Перший. Другий напрямок - це сільське господарство. І я пишаюсь тим, що тут ми теж перші. IT-технології. Третій напрямок. І тут ми лідери. Після Києва ми знаходимось по кількості IT-шників на другому місті. При цьому потужно розвиваємось.