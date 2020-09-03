Кто идет на выборы в Харькове и области

03 сентября 2020 г. 18:53
Автор: Виталий Лабскир
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На Харьковщине представили команду партии «Слуга народа», которая пойдет на местные выборы 2020 года. Презентация состоялась во время рабочего визита в область президента Владимира Зеленского.

Владимир Зеленский, президент Украины:

Я впевнений, що Харківщина може бути локомотивом, або, можна сказати танком, який, в хорошому сенсі цього слова поведе за собою сусідні регіони до успіху та очікуваного, довгоочікуваного процвітання.

За должность мэра Харькова от "Слуги Народа" в будущем будет бороться Алексей Кучер.

Алексей Кучер, председатель ХОГА:

У меня есть амбиции, есть огромное желание, есть воля к победе. И я несколько раз уже доказывал, что много возможно. Много сделано в городе. Но нам нужно идти дальше. Можно сделать больше. Вместе и с такой поддержкой все получится.

Председатель областной организации партии «Слуга народа» Павел Сушко подчеркнул - их кандидаты - профессиональные и целеустремленные лидеры.

Павел Сушко, председатель областной организации партии «Слуга народа»:
Команда «Слуги Народу» веде до влади на Харківщині людей, які власним успішним професійним досвідом, високими моральними якостями, вмінням працювати у команді довели, що здатні, бажають, а, головне, готові реалізовувати в області та на Харківщині прогресивні перетворення, змінювати життя людей на краще.
Отметила профессиональные качества команды и будущая кандидат в депутаты Харьковского областного совета Татьяна Егорова-Луценко.
 
Татьяна Егорова-Луценко, кандидат в депутаты Харьковского областного совета:
Вони працювали і будуть працювати для розвитку нашого регіону, нашої Харківщини. Це люди, які готові тримати удар, це люди, які готові нести відповідальність, Це люди, які готові приймати рішення менеджерські.
Всей командой представители партии будут воплощать в жизнь стратегию развития региона. Ее представил председатель ОГА Алексей Кучер.
 
Алексей Кучер, председатель ХОГА:

Стратегія, наш розвиток, він стоїть на певних стовпах. Я зараз озвучу їх три: це промисловість. Перший. Другий напрямок - це сільське господарство. І я пишаюсь тим, що тут ми теж перші. IT-технології. Третій напрямок. І тут ми лідери. Після Києва ми знаходимось по кількості IT-шників на другому місті. При цьому потужно розвиваємось.

 
 
 

 

 
 

 

 

 

Видео: 

Кто идет на выборы в Харькове и области - 03.09.2020

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