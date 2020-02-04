Кучер обратил внимание правоохранителей на проблему вырубки леса

4 февраля председатель ХОГА принял участие в координационном совещании руководителей правоохранительных органов Харьковской области. Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

На мероприятии в областной прокуратуре подводили итоги работы в прошлом году и обозначали приоритеты - 2020. Два приоритета для правоохранителей выделил руководитель области Алексей Кучер.

«Я хочу особое внимание обратить на состояние расследования коррупционных правонарушений, а также на все то, что происходит в расследовании дел о незаконной вырубке лесов. Именно на эти две проблемы в Харьковской области обращал особое внимание Президент», - подчеркнул председатель ХОГА.

Говоря о ситуации с незаконными вырубками леса, Алексей Кучер акцентировал: статистика по количеству сообщений о подозрениях, которые вручены фигурантам дел, не решает проблему.

«Наша область по борьбе с вырубками леса - впереди. У нас 34 сообщения о подозрении вручены по тем данным, которые у меня. И что? Что из этого? - спросил присутствующих руководитель области. - На мой взгляд, лучше, чтобы ни одного сообщения о подозрении не было вручено, но лес у нас бы незаконно не рубили. Вот это результат. Проблема незаконной вырубки леса поднята на самый высокий уровень. Ну, куда уж выше? Сам Президент обратил внимание на наш регион. Я обращаюсь сейчас ко всем правоохранителям. Скажите, пожалуйста, что вам еще нужно сообщить, чтобы вы прекратили на местах незаконную вырубку? Я уверен, что вы можете это сделать. У вас нет желания. Вы хотите получать денежные средства за то, что там незаконно происходит? Мы ведь тоже владеем этой информацией. У меня есть уверенность, что каждый из вас, кто покрывает таких преступников, он в конце сядет».

Кроме вопроса вырубки лесов, председатель ХОГА акцентировал внимание на борьбе с коррупцией, в частности - в органах власти и местного самоуправления. Так, он пригласил правоохранителей проверить, в том числе, деятельность областной государственной администрации.

«Мы знаем, что последние 5 лет до моего назначения ни один правоохранитель не имел права заходить в стены облгосадминистрации. Сейчас в рамках закона вам двери открыты, чтобы мы предупреждали незаконные действия, в том числе и сотрудников ОГА, - сказал руководитель области. - Не забывайте о Харьковском городском совете. Харьковчане очень много об этом говорят, но, на мой взгляд, должной реакции - адекватной, активной - от правоохранительных органов нет. Усильте, пожалуйста, внимание в этом направлении».

Во время совещания также обсудили вопросы эффективности противодействия преступности, игорному бизнесу и нелегальному обороту топлива. Прокурор Харьковской области Александр Фильчаков сообщил подчиненным и коллегам о ключевых приоритетах работы, определенных генеральным прокурором на 2020-й год. Отдельно обсудили поднятые руководством Национальной полиции вопросы по работе системы «Безопасный город».