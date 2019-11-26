Кучер прокомментировал обвинения экс-главы ХОГА в игнорировании указов президента

Глава ХОГА Алексей Кучер прокомментировал обвинения своей предшественницы Юлии Светличной в игнорировании указов президента Зеленского.

Напомним, сегодня Юлия Светличная , которая является депутатом Харьковского облсовета и возглавляет постоянную комиссию по вопросам социально-экономического развития региона и международного сотрудничества, на своей странице в соцсети написала, что новое руководство Харьковской облгосадминистрации игнорирует указы президента по формированию бюджета и программ.

Также, ее словам, «депутаты шутят, что непонятно, кто представляет Президента в регионе - областная администрация или областной совет».

Нынешний глава Харьковской ОГА Алексей Кучер после его встречи с представителями бизнеса и промышленности прокомментировал слова экс-главы области так:

«Вы же знаете, сколько я здесь работаю. И необходимо было задать вопрос, задайте вопрос госпоже Светличной, кто формировал этот проект бюджета, в том числе и социальное развитие. Задайте этот вопрос, пусть ответит», - сказал губернатор и добавил, что у руководства области имеются механизмы для того, чтобы откорректировать.

«Сейчас уже третью неделю как я назначен, и кроме этих общих фраз, я все же хотел услышать, что конкретно не отвечает политике президента. Потому что по всем направлениям и всем задачам, которые были поставлены президентом, мы работаем. И с каждым днем ​​работаем мощнее. Пытаемся их реализовать », - сказал он.

На вопрос же по поводу уменьшения бюджета, о котором также написала Светличная, Кучер ответил так:

«Бюджет был принят, но цифры мы это не видим. Давайте мы будем что-то комментировать, когда мы увидим цифры».