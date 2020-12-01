Кучер сложил полномочия главы ХОГА

Алексей Кучер подписал распоряжение о прекращении своих полномочий как главы Харьковской облгосадминистрации.

Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбук.

"Сегодня (30 ноября – ред.) подписал распоряжение о прекращении полномочий главы ХОГА. Руководствуясь необходимостью сохранения баланса в регионе, президент принял именно такое решение", - написал он.

Он пообещал, что новоназначенная президентом Зеленским глава Харьковской ОГА Айна Тимчук может рассчитывать на его помощь.

"Новая глава ХОГА получила картбланш на построение новых отношений центральной власти в регионе. Мои пожелания успеха Айне Тимчук, она всегда может рассчитывать на мою помощь и поддержку. Как член команды президента готов уступить персональными интересами ради общего дела. Никогда не нарушал свои обещания и ожидаю того же по отношению к себе", - написал Кучер.

По его словам, он и его команда не уходят из харьковской политики, однако он рассматривает и предложения в Киеве.

"Я и моя команда остаемся в харьковских политических процессах, но не буду отрицать, что рассматриваю ряд предложенных возможностей быть полезным Президенту в Киеве. В ближайшее время озвучу окончательное решение", - сообщил Кучер.

Как сообщалось, 25 ноября Кабинет министров согласовал увольнение Кучера с должности главы Харьковской ОГА и назначение на эту должности руководителя аппарата Днепропетровской ОГА Айны Тимчук.

27 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Айны Тимчук руководителем ХОГА.

Напомним, Алексей Кучер руководил Харьковскую ОГА с 5 ноября 2019 года.

На местных выборах-2020 он баллотировался на пост городского головы Харькова от партии Слуга народа и занял третье место с 7,24% (23 401 голосов). Был избран депутатом Харьковского горсовета как кандидат от той же партии.