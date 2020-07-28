Кучма больше не возглавляет украинскую делегацию на переговорах по Донбассу

28 июля 2020 г. 13:16
Источник: РБК-Украина
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Второй президент Украины Леонид Кучма уходит с должности главы украинской делегации Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Он возглавлял делегацию с июня 2019 года. Об этом говорится в сообщении на сайте президента Украины.

Сообщается, что сегодня президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Кучмой и поблагодарил его за работу во главе украинской делегации в ТКГ. На ней Зеленский отметил, что работа Кучмы в минском процессе была чрезвычайно важной и одновременно сложной.

"Спасибо за все усилия, которые вы приложили для разблокировки минского процесса для достижения мира. Ваш опыт был самым важным и чрезвычайно нужным. Всегда готов услышать ваш совет в будущем", - сказал Зеленский.

Со своей стороны Кучма отметил, что за последний год работа ТКГ была восстановлена ​​и значительно продвинулась.

Напомним, в мае Зеленский заявлял, что Кучма просил снять его с должности, так как ему было сложно работать в ТКГ после повышения представительства украинской стороны.

 

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