Курченко отключили от радио в Украине

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания не продлил срок действия лицензий, а также обратился в суд об аннулировании лицензий ряда радиостанций, входящих в медиа-холдинг UMH беглого олигарха Сергея Курченко.

Об этом заявил член Нацсовета Сергей Костинский на своей Facebook-странице.

"Основанием для этих решений стали не вовремя поданные документы или в целом непрозрачная структура собственности. […] Эти решения являются беспрецедентными, но начавшаяся практика будет применяться ко всем лицензиатам, которые не вовремя подали документы или предоставили некорректные данные о конечных бенефициарах и вообще структуре медиасобственности", - пишет он.На сегодняшний день отключено вещание радиостанций UMH: радио Ретро ФМ в Виннице, Ковеле, Луцке, Житомире, Ужгороде, Хусте, Ивано-Франковске, Яремче, Бориславе, Львове, Ровно, Тернополе, Каменец-Подольском, Хмельницком, Новоднестровске, Черновцах.

Вещание Авторадио прекращено в Виннице, Днепре, Донецке, Луганске, Львове, Николаеве Полтаве, Шостке, Харькове, Умани, Никополе, Херсоне и Житомире.

Радио Next теперь не вещает в городах Винница, Днепр, Павлоград и Мариуполь, а радиостанция NRJ - в Запорожье.

Напомним, что в 2016 году Международный арбитражный суд Нью-Йорка окончательно запретил холдингу UMH использовать бренд Forbes.

UMH group (United Media Holding group) - медиакомпания занимающаяся производством контента для всех видов медиа, таких как: пресса, радио, интернет, телевидение. В сферу деятельности компании входят розничная торговля и полиграфия. Управляющая компания — Украинский Медиа Холдинг.