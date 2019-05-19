Курьезы и неожиданности: как проходили инаугурации президентов Украины

Завтра, 20 мая, в Украине состоится инаугурация новоизбранного президента Владимира Зеленского.

Торжественная церемония назначена на 10:00.

В команде Зеленского обещают, что процедура не ограничится присягой в Верховной Раде.

Однако детали церемонии пока не раскрывают.

Стоит отметить, что ни одна инаугурация других президентов Украины без накладок и недоразумений не обошлась.

Леонид Кравчук

В 1991 год присягу принимал первый президент независимой Украины – Леонид Кравчук.

Церемония была очень скромной, и провели ее быстро – Кравчук приносил присягу через три дня после объявления результатов ЦИК.

Загвоздкой стал тот факт, что присягать еще было не на чем – Конституции Украины не существовало.

Тогда депутат из Львовской области Роман Лубкивский предложил присягать на самой древней святыне страны – Пересопницком Евангелии.

В итоге Кравчук одну руку держал на сердце, а вторую одновременно на Конституции больше несуществующей УССР и на Евангелии.

Проблема была и с украинским Гимном: слова текста были не утверждены, петь его могли лишь единицы.

После инаугурации не было банкетов и каких-либо празднований. Не было некоторое время у президента и собственного кабинета.

Леонид Кучма

Первая инаугурация Кучмы в 1994 году была весьма скромной. В зал Верховной Рады президент вошел через боковые двери без почестей.

Гимн играл военный оркестр, но его все еще никто не пел.

Присягал Украине Леонид Кучма также на Пересопницком Евангелии.

После инаугурации президент поспешил в Мариинский дворец: там был устроен прием, а перед ними Кучма должен был встретиться со своим предшественником для рукопожатия.

Но торжественная часть в Раде прошла настолько быстро, что Кравчук просто не успел приехать на место встречи, а Кучме пришлось дожидаться его на улице.

Куда более торжественно проходила вторая инаугурация Кучмы в 1999 году.

В первую очередь потому, что торжество перенесли из зала Рады во дворец "Украина". Именно тогда появились впервые символы власти – президентская булава, гербовая печать и нагрудный знак.

Изготавливались они в срочном порядке, поскольку утверждены Леонидом Кучмой были в последний момент.

Во дворце собралось множество гостей, не только представителей областей Украины, но и тогдашний премьер-министр РФ Владимир Путин, глава Беларуссии Александр Лукашенко, глава "Газпрома" и даже кинорежиссер Никита Михалков.

Виктор Ющенко

У Виктора Ющенко в 2005 году было целых две присяги: нелегитимная и легитимная.

Первая произошла еще до официального объявления результатов ЦИК на фоне акций протеста, участники которых заявляли о фальсификации выборов.

Тогда на трибуну вышел соратник Ющенко, Игорь Юхновский и пригласил его принести присягу на Библии и Конституции, несмотря на протесты спикера Литвина.

Ющенко зачитал текст присяги с трибуны парламента с выключенным микрофоном, а Литвин объявил присягу нелегитимной.

Официальная инаугурация Ющенко прошла 23 января 2005 года. После торжественной части в Раде, новый президент поехал на Майдан, где проходила "оранжевая революция".

В знак мира он запустил в небо белых голубей, но птицы не особенно хотели взлетать и попросту спрятались под крыши.

Виктор Янукович

Инаугурация Януковича в 2010 году была, пожалуй, самой богатой на курьезы.

Она прошла при полупустом зале Рады, потому что оппозиция церемонию проигнорировала.

Когда Янукович входил в здание Верховной Рады двери перед ним практически закрылись.

Ситуацию спасли солдаты почетного караула.

А во время присяги Янукович вместо того, чтобы удостоверение президента, как предписано, положить обратно на подушку, спрятал его в карман.

Петр Порошенко

В 2014 году прошла инаугурация Петра Порошенко. Церемония также проходила в Верховной Раде.

Инаугурация прошла спокойно, но до нее, у здания парламента, неожиданность все же произошла.

Когда Петр Порошенко входил в здание Верховной Рады, солдат почетного караула потерял сознание в тот самый момент, когда новый президент проходил мимо него.

На эту инаугурацию прибыли 20 президентов и делегации из 50 стран мира.