Лавринович арестован

Печерский районный суд Киева избрал бывшему министру юстиции Александру Лавриновичу меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней без права на залог.

Решение объявила судья Олеся Батрин в пятницу, 15 сентября.

Напомним, неделю назад Генпрокуратура сообщила о подозрении экс-президенту Виктору Януковичу и экс-министру юстиции Лавриновичу в захвате государственной власти. Дело касается так называемого конституционного переворота 2010 года, когда в действие была введена Конституция редакции 1996 года, которая дала президенту больше полномочий.

Лавринович также является обвиняемым по другому делу - в связи с закупкой Минюстом услуг американской юридической фирмы для сбора доказательств против Юлии Тимошенко. По этому делу к Лавриновичу применена мера пресечения в виде залога, он его уплатил. Это дело Лавриновича находится на рассмотрении суда.