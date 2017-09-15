Лавринович арестован

15 сентября 2017 г. 16:26
Источник: Левый берег
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Печерский районный суд Киева избрал бывшему министру юстиции Александру Лавриновичу меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней без права на залог.

Решение объявила судья Олеся Батрин в пятницу, 15 сентября.

Напомним, неделю назад Генпрокуратура сообщила о подозрении экс-президенту Виктору Януковичу и экс-министру юстиции Лавриновичу в захвате государственной власти. Дело касается так называемого конституционного переворота 2010 года, когда в действие была введена Конституция редакции 1996 года, которая дала президенту больше полномочий.

Лавринович также является обвиняемым по другому делу - в связи с закупкой Минюстом услуг американской юридической фирмы для сбора доказательств против Юлии Тимошенко. По этому делу к Лавриновичу применена мера пресечения в виде залога, он его уплатил. Это дело Лавриновича находится на рассмотрении суда.

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