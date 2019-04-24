Лавров назвал требование России к Зеленскому

24 апреля 2019 г. 11:45
Источник: УНИАН
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Россия ожидает от победившего на выборах президента Украины Владимира Зеленского "неукоснительного" выполнения Минска-2.

Об этом на Московской конференции по международной безопасности заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает собкор УНИАН в РФ.

"Рассчитываем, что новое украинское руководство осознает свою ответственность в полной мере и будет способствовать преодолению кризиса путем неукоснительного выполнения Минского комплекса мер в рамках Контактной группы и "нормандского формата" в полном соответствии с резолюцией Совета безопасности ООН 2202", - сказал Лавров.

Он подчеркнул, что Германии и Франции предстоит сыграть важную роль, чтобы не допустить попыток "ревизии одобренных Совбезом ООН Минских договорённостей по урегулированию ситуации на Донбассе".

По словам Лаврова, пять лет назад Европейский Союз и США "вмешались во внутренние дела Украины" и "спровоцировали и поддержали антиконституционный государственный переворот", совершив "международное правонарушение".

Как сказал российский министр, в результате действий Запада Украина стала "крупным источником региональной нестабильности".

При этом Лавров обвинил Запад в "расчленении Югославии" и разрушении "принципа нерушимости границ в Европе". "Хотелось бы, чтобы уроки Югославии, Украины, Ирака, Ливии, Сирии были, наконец, усвоены в западных столицах. Пока это не наблюдается", - заявил он.

 

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