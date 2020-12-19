Лавров решил вернуть дарителям старинную украинскую икону

19 декабря 2020 г. 16:35
Источник: УНИАН
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров согласился вернуть члену Президиума Боснии и Герцеговины подаренную старинную украинскую икону. Об этом сообщает российское агентство ТАСС со ссылкой на комментарий МИД РФ.

"Икону вернут дарителям для дальнейшего уточнения ее истории по линии Интерпола", – говорится в заявлении российского ведомства.

Напомним, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетил Сараево 14 декабря. Один из членов президиума Боснии и Герцеговины, глава Республики Сербской Милорад Додик подарил Лаврову старинную икону.

Посольство Украины направило в МИД Боснии и Герцеговины ноту, в которой утверждается, что этот подарок - 300-летняя украинская икона из Луганска. На обороте иконы есть печать Украинского Народного комитета культуры 1920 года. Украинская сторона запросила информацию о том, как икона попала в Боснию и Герцеговину.

Украинские дипломаты отметили, что Луганск временно находится под оккупацией Российской Федерации, и отсутствие информации об иконе, которая является культурным наследием Украины, будет означать поддержку агрессивной политики РФ.

Прокуратура Боснии и Герцеговины открыла производство из-за древней украинской иконы.

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