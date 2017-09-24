Lexus, Audi, Toyota: какие автомобили покупают харьковские чиновники (ИНФОГРАФИКА)

Аналитики "Харьковского атникоррупционного центра" проанализировали покупки автомобилей среди харьковских чиновников в августе 2017.

Мониторинг по проводился в рамках проекта "Є_відповідальність" при поддержке МИД королевства Нидерландов и IWPR Ukraine.

Так, самую дорогую покупку совершила главный специалист отдела управления персоналом Хозяйственного суда Харьковской области Татьяна Мазур. Чиновница купила автомобиль Lexus RX 2017 года за 1,5 млн. грн.

На втором месте оказался заместитель прокурора Харьковской области Павел Винда, который приобрел Toyota Land Cruiser 2012 года выпуска за 800 тыс. грн.

Третье место заняла юрисконсульт сектора судебной работы отдела по вопросам градостроительства и архитектуры Юридического департамента Харьковского горсовета Юлия Колесник, которая потратила 690 тыс. грн на Hyundai Tucson 2017 года выпуска.

На четвертом месте оказался глава Зачепилоского райсуда Григорий Бойко. Служащий фемиды приобрел Audi A5 2011 года выпуска за 650 тыс. грн.

И последним в пятерке самых щедрых на покупки чиновников августа оказался судья Хозяйственного суда Харьковской области Сергей Прохоров. Он приобрел новенькую Toyota Corolla 2017 года выпуска за 500 тыс. грн.