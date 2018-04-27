Лидеры двух Корей посадили дерево

27 апреля 2018 г. 14:30
Источник: Новое время
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Лидеры Южной Кореи Мун Чжэ Ин и КНДР Ким Чен Ын посадили сосну на границе двух стран, как символ "весны и оттепели" в двусторонних отношениях, сообщает ВВС.

Церемония посадки дерева прошла в демилитаризированной зоне на границе двух Корей. Как отмечает корреспондент ВВС, во время церемонии сестра Ким Чен Ына помогла северокорейскому лидеру надеть белые перчатки.

Лидер Северной Кореи заявил, что вместе с этой сосной расцветут и отношения между двумя странами.

"Я надеюсь, что мы всегда будем такими же зелеными даже в зимнее время, как и эта сосна", - обратился Ким Чен Ын к Мун Чжэ Ину.

Лидер Южной Кореи выразил надежду, что отношения между двумя странами будут развиваться именно в таком русле.

В пятницу, 27 апреля, лидеры двух Корей провели историческую встречу в пограничной деревне Пханмунджом (на территории Южной Кореи).

Главы стран поприветствовали друг друга и, пожав руки "символически пересекли границу в северном направлении и вновь вернулись на южнокорейскую территорию".

Ким Чен Ын назвал встречу "моментом начала новой исторической эры".

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