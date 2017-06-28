Лишение неприкосновенности: стало известно, кто из нардепов следующий, - СМИ

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) подготовила представление о снятии депутатской неприкосновенности с еще одного народного депутата.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

"В день Конституции работаем над очередным представлением о снятии депутатской неприкосновенности с народного депутата. Считаем дни, чтобы уложиться в процедуру до каникул Верховной Рады", - отметил Луценко.

Как стало известно "Обозревателю", речь идет о нардепе от "Оппозиционного блока" Михаиле Добкине.