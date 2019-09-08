 

Литва и Латвия не признают "местные выборы" в оккупированных Крыму и Севастополе

08 сентября 2019 г. 18:58
Источник: Интерфакс-Украина
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Литва и Латвия не признают результаты проведения так называемых «местных выборов» в аннексированных Россией Крыму и Севастополе, а также подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Соответствующие заявления на своих страницах в воскресенье в соцсети Твиттер сделали главы министерств иностранных дел Литвы и Латвии Линас Линкявичюс и Эдгарс Ринкевич.

"Литва не признает сегодняшние "выборы" в Крыму и Севастополе, незаконно аннексированные Россией. Мы подтверждаем нашу поддержу суверенитету и территориальной целостности Украины, и осуждаем российскую оккупацию Крыма и нарушение международного права", - констатировал Линкявичюс.

Глава МИД Латвии также подтвердил, что Рига не признает местные выборы, которые проводятся в незаконно оккупированных и аннексированных Россией Крыму и Севастополе.

"Я подтверждаю нашу поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - написал Ринкевич.

 

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