Литва начинает строить забор на границе с Россией

05 июня 2017 г. 13:26
Источник: УНИАН
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На границе Литвы с Россией в понедельник начинается строительство защитного ограждения, которое будет возведено на участке протяженностью 44,6 километра. Об этом сообщает ru.delfi.lt.

На отрезках вдоль госграницы Литвы с Калининградской областью будет построен металлический сегментный забор примерно двухметровой высоты с дополнительным оборудованием.

Он будет возведен на участках от точки трехстороннего пересечения государственных границ Литвы, Польши и России в районе озера Виштитис и отрезками будет продолжен в Шакяйском и Вилкавишкском районах до Немана.

Новая защитная ограда будет возводиться в той местности, где государственная граница Литвы с РФ проходит по суше. Стоимость работ - 1 млн. 335 тыс. евро. Эти деньги выделены из бюджета Литвы.

 

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