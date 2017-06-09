Литва примет на лечение 50 бойцов АТО

09 июня 2017 г. 20:07
Источник: Левый берег
1 просмотр

В стране уже прошли реабилитацию более 150 военных.

Еще 50 украинских военнослужащих-участников АТО пройдут лечение и реабилитацию в Литве.

Такая договоренность была достигнута во время переговоров президента Петра Порошенко со своей литовской коллегой Далей Грибаускайте, сообщается на сайте президента.

"Дополнительно 50 украинских воинов госпожой президентом приглашены в Литву, где они получат качественную и современную помощь", - отметил Порошенко.

Грибаускайте заверила, что Литва готова и в дальнейшем принимать на лечение и реабилитацию украинских военнослужащих.

Начиная с июля 2014 года до июня 2017-го Литва предоставила помощь в реабилитации и лечении 155 военнослужащих Украины, которые были ранены во время боевых действий в зоне АТО. За период с января по июнь 2017 года медицинскую реабилитацию получили 28 участников АТО, 26 из них уже вернулись в Украину. Сейчас в Военном реабилитационном центре Вооруженных Сил Литвы проходят реабилитацию двое участников АТО.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Квартиры посуточно в Харькове                          Закажи окно и получи гарантированный подарок!                          Распродажа! Тренажеры для домашнего спортзала и другие товары для дома!                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.