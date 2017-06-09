Литва примет на лечение 50 бойцов АТО

В стране уже прошли реабилитацию более 150 военных.

Еще 50 украинских военнослужащих-участников АТО пройдут лечение и реабилитацию в Литве.

Такая договоренность была достигнута во время переговоров президента Петра Порошенко со своей литовской коллегой Далей Грибаускайте, сообщается на сайте президента.

"Дополнительно 50 украинских воинов госпожой президентом приглашены в Литву, где они получат качественную и современную помощь", - отметил Порошенко.

Грибаускайте заверила, что Литва готова и в дальнейшем принимать на лечение и реабилитацию украинских военнослужащих.

Начиная с июля 2014 года до июня 2017-го Литва предоставила помощь в реабилитации и лечении 155 военнослужащих Украины, которые были ранены во время боевых действий в зоне АТО. За период с января по июнь 2017 года медицинскую реабилитацию получили 28 участников АТО, 26 из них уже вернулись в Украину. Сейчас в Военном реабилитационном центре Вооруженных Сил Литвы проходят реабилитацию двое участников АТО.