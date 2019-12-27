Ливия официально попросила Турцию о военной поддержке

27 декабря 2019 г. 17:00
Источник: Левый берег
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Международно признанное правительство Ливии официально запросило у Турции военную поддержку, передает Reuters.

Сообщается, что правительство Ливии официально запросило у Турции "воздушную, наземную и морскую" военную поддержку, чтобы отразить наступление восточных сил от захвата столицы Триполи.

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил ранее, что его страна отправит войска в Ливию по просьбе Триполи уже в следующем месяце.

Ранее глава МВД Ливии обвинил Россию в стремлении привести к власти сторонников Каддафи.

В июне 2014 года победу на парламентских выборах одержало антиисламистское объединение националистов и либералов, которое поддерживал генерал Халифа Хафтар.

Проигравшие исламисты отказались признавать результаты голосования.

Возникший между сторонами конфликт перерос в гражданскую войну, которая продолжается до сих пор.

Избранный парламент был вынужден переместиться из Триполи в Тобрук на востоке страны.

 

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