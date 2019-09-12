 

"ЛНР" передала Украине 54 заключенных

12 сентября 2019 г. 13:50
Источник: УНИАН
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Сегодня на подконтрольную Украине территорию были переданы еще 54 осужденных, отбывавших наказание на оккупированной части Луганской области. Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила в Facebook.

«Сегодня на мосту возле города Счастье в седьмой раз состоялась передача осужденных граждан Украины, которые находились в пенитенциарных учреждениях на момент оккупации части Луганской области», - заявила она.

По словам Денисовой, при передаче от представителей так называемой «ЛНР» получено 54 человека. «Среди них самому младшему - 26 лет, а самому старшему - 61 год. Эти осужденные проживали на территории Луганской, Донецкой, Харьковской, Запорожской и Кировоградской областей и в Киеве», - написала омбудсмен.

Она отметила, что сразу после прохождения всех необходимых процедур один человек сегодня же будет освобожден в связи с истечением срока отбывания наказания. Денисова добавила, что Украине было передано 10 уголовных дел, по которым осужденные смогут обратиться в судебные органы в порядке апелляции или кассации. Право этих граждан на свободный доступ к правосудию будет восстановлено.

Начиная с декабря 2018 года по сегодняшний день с оккупированной части Луганской области было получено 373 осужденных гражданина Украины, а из Донецкой области - 13, из них 105 человек освобождены.

«Работа в данном направлении продолжается и находится под личным контролем президента Украины Владимира Зеленского», - резюмировала Денисова.

Ранее, 24 июля, состоялась передача 64 осужденных, которые отбывали наказание в местах лишения свободы на временно неподконтролькой территории Луганской области.
 

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