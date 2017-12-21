Логика агрессора. Путин разрешил добычу подземной воды в Крыму

Президент России Владимир Путин подписал изменения в закон, которые позволяют участникам крымской свободной экономической зоны добывать подземные воды.

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Поиски новых источников пресной воды на аннексированном полуострове ведутся после аннексии в 2014 году. Для добычи подземных вод необходимо бурение скважин, что может привести к резкому скачку уровня минерализации существующих источников, она становится непригодной. Аналогичный случай уже имел место быть в Крыму.

Напомним, на фоне блокады Крыма в 2015 году глава Меджлиса Рефат Чубаров заявлял, что украинское правительство намерено полностью прекратить торговлю с оккупированной территорией и прекратить поставки электроэнергии.

Обеспечение Крыма водой – многолетняя проблема полуострова. До аннексии стабильные поставки осуществлялись из реки Днепр (Каховское водохранилище) при помощи Северо-Крымского канала. До 2014 года Украина обеспечивала 85% нужд АРК в пресной воде.