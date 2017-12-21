Логика агрессора. Путин разрешил добычу подземной воды в Крыму

21 декабря 2017 г. 17:34
Источник: Новое Время
496 просмотров

Президент России Владимир Путин подписал изменения в закон, которые позволяют участникам крымской свободной экономической зоны добывать подземные воды.

Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Поиски новых источников пресной воды на аннексированном полуострове ведутся после аннексии в 2014 году. Для добычи подземных вод необходимо бурение скважин, что может привести к резкому скачку уровня минерализации существующих источников, она становится непригодной. Аналогичный случай уже имел место быть в Крыму.

Напомним, на фоне блокады Крыма в 2015 году глава Меджлиса Рефат Чубаров заявлял, что украинское правительство намерено полностью прекратить торговлю с оккупированной территорией и прекратить поставки электроэнергии.

Обеспечение Крыма водой – многолетняя проблема полуострова. До аннексии стабильные поставки осуществлялись из реки Днепр (Каховское водохранилище) при помощи Северо-Крымского канала. До 2014 года Украина обеспечивала 85% нужд АРК в пресной воде.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Комплексная диагностика зрения 199 грн!                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.