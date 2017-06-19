Лондонская полиция оценивает в 79 человек число жертв пожара в высотке

19 июня 2017 г. 13:30
Источник: Интерфакс-Украина
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Последние оценки полиции показывают, что жертвами пожара в многоэтажном доме в Лондоне стали не менее 79 человек, заявил в понедельник журналистам начальник полиции Стюарт Канди.

"На данный момент я с сожалением должен сказать, что сейчас у нас 79 человек, которые, по нашим данным, либо погибли, либо пропали без вести, однако, как я вынужден предположить, (пропавшие без вести - ИФ) тоже погибли", - приводит его слова британский телеканал "Скай ньюс".

Он добавил, что, скорее всего, некоторые из жертв никогда не будут опознаны.

Сильный пожар в многоэтажном жилом доме в столице Великобритании произошел в прошлую среду.

Ранее СМИ сообщали о гибели не менее 30 человек.

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