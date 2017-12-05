Луценко: Курченко передал Саакашвили 500 тысяч долларов

05 декабря 2017 г. 13:16
Источник: Левый берег
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Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что у следствия есть данные о передаче беглым олигархом Сергеем Курченко людям Михаила Саакашвили 500 тысяч долларов. Он якобы решил спонсировать лидера "Руха новых сил" в обмен на возвращение активов, которые потерял после бегства в Москву.

Об этом Луценко сообщил на брифинге во вторник.

"Лицо, приближенное к Саакашвили, а именно Северион Дангадзе [координатор РНС в Киевской области] при согласовании с Саакашвили обратился к Курченко, который скрывается в городе Москва, с предложением финансировать деятельность Саакашвили в обмен на интересы членов ОПГ. мы зафиксировали получение с российской стороны около 0,5 млн долларов США. Примерно половину суммы изъяли у Дангадзе под контролем спецслужб", - заявил генеральный прокурор.

Напомним, Саакашвили около 8:00 взобрался на крышу многоэтажного дома по улице Костельная возле Майдана Независимости из-за обыска в квартире, где он живет. Корреспондент LB.ua стал свидетелем, как он угрожал спрыгнуть. На крышу дома по пожарной лестнице взобрался спецназ. Более часа экс-президента Грузии на крыше не наблюдалось. Однако в 9:08 Саакашвили появился на краю крыши. Он заявил, что его хотят задержать. Саакашвили призвал своих сторонников не дать этого сделать. В 9:19 силовики оттянули Саакашвили от края крыши.

Следственные действия проводятся Генеральной прокуратурой Украины, спецназ СБУ "Альфа" оказывает оперативное сопровождение. Саакашвили вменяют ч.1 ст.256 Уголовного кодекса (содействие участникам преступных группировок), а именно - получение денег от Сергея Курченко.

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