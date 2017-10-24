Луценко обвинил Саакашвили в намерении устроить госпереворот

Генеральный прокурор Юрий Луценко обвинил Михаила Саакашвили в намерении устроить государственный переворот.

Об этом он сказал в Киеве на заседании Совета регионального развития.

"Хочу подчеркнуть, что участие в этом берут не тысячи людей, которые приезжают в Киев. Участие в этом запланированном перевороте берут гастролеры без гражданства, апатрид Михаила Саакашвили, который, будучи главой Одесской ОГА, заставил своих подчиненных оформить разрешения на постоянно жительство 20 гражданам Грузии как ценным деятелям культуры. Теперь эти деятели сеют "вечное, мудрое, доброе" по всей территории страны, используя автомобили сначала областной государственной администрации, а теперь - купленные за счет благотворительного фонда, который формировался клиентами одесской таможни. Именно они, в том числе с нарезным оружие, охраняют Саакашвили, находятся в лагере и планируют силовой переворот", - заявил он.

По словам Луценко, Саакашвили - авантюрист, а его требования - лицемерны.

"Почему я так говорю? Потому что Михаил Саакашвили, будучи президентом Грузии, принял Конституцию, где прописан порядок неприкосновенности депутатов вплоть до их жилья и автомобилей. У нас в Украине он требует отменить неприкосновенность", - завил Луценко.

"Там в Грузии нет открытых партийных списков. У нас они ему почему-то понадобились. Почему? Потому что он не пройдет ни по одному мажоритарному округу, он не пройдет ни по одному партийному списку. И поэтому подхватывает привлекательную упаковку для обмана украинцев", - сказал генпрокурор.

"То же касается антикоррупционного суда. Спрашиваю: а есть в Грузии антикоррупционный суд? Нет. Мол, у нас все суды честные. Честные? Все суды? В Грузии? Так езжай туда и докажи свою невиновность перед судом, который возбудил три уголовных дела. Почему мой друг, министр внутренних дел Вано Мерабишвили сидит по эти делам, а Михо гастролирует здесь, обманывая бедных украинцев?", - возмутился Луценко.