Луценко подписал подозрение Довгому

22 сентября 2017 г. 10:33
Источник: Левый берег
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Генеральный прокурор Юрий Луценко перед коммандировкой на Донбасс подписал сообщение о подозрении депутату Верховной Рады Олесю Довгому.

Об этом сообщила пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган.

Депутат Рады подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.

Напомним, 11 июля Верховная Рада поддержала снятие неприкосновенности с нардепа Олеся Довгого и предоставила согласие на привлечении депутата к уголовной ответственности.

Дело против депутата касается выделения земельных участков в столице в 2007-2009 годах, когда Довгий был секретарем Киевского городского совета. Ему вменяют злоупотребление служебными обязанностями с целью незаконного отчуждения 10 земельных участков заказника "Остров Жуков" общей площадью 44,25 га. Довгий, по версии следствия, совершил преступление, нарушив регламент Киевсовета.

Довгий, выступая в Раде, признал, что нарушил тогда регламент. "Регламент нарушил, закон - нет", - сказал он.

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