Луценко: Саакашвили не будет арестован и экстрадирован

Лидер партии "Рух новых сил", экс-глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили не будет арестован и экстрадирован.

Об этом генеральный прокурор Юрий Луценко заявил журналистам в кулуарах 14-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии в Киеве .

"Я как генеральный прокурор четко говорю: Саакашвили не будет арестован, Саакашвили не может быть экстрадирован из этой страны, пока у него есть вид на постоянное проживание или другие документы, которые он подал", - сказал Луценко.

Те, кто его переправлял через границу, будут иметь проблемы, но не будут арестованы, а те, кто бил пограничников, будут привлечены к уголовной ответственности и будут арестованы, добавил генпрокурор.

"Нас интересует одно: граница является священной, солдаты являются неприкосновенными, офицеры - также неприкосновенными… Есть вопросы к указу президента (относительно лишения гражданства лидера Саакашвили, - ред.) - в суд", - пояснил он.

Генпрокурор заверил, что в расследовании инцидента с прорывом на пункте пропуска "Шегини" во Львовской области не будет никаких необоснованных процессуальных действий.

"Мы в любом случае не поддадимся на провокации, и никакого насилия или необоснованных арестов даже в этом деле не будет", - сказал Луценко.

На вопрос о том, чего он ожидает от приезда Саакашвили в Киев на следующей неделе, Луценко ответил, что у него нет никаких ожиданий.

"Я надеюсь, что он приезжает для того, чтобы занести заявление в суд. Еще раз хочу подчеркнуть, что это единственный законный и нормальный способ решить спор о гражданстве", - подчеркнул Луценко.

Напомним, в воскресенье Саакашвили со своими сторонниками отправились на пункт пропуска "Шегини", где прорвали оцепление и пересекли госграницу. Вместе с Саакашвили незаконно пересекли госграницу пять действующих нардепов и бывший глава СБУ Валентин Наливайченко.

Генпрокурор Юрий Луценко пообещал привлечь к уголовной ответственности организаторов незаконного пересечения госграницы. Полиция открыла уголовное дело.

Саакашвили заявил, что написал заявление в Миграционную службу с просьбой предоставить ему статус лица, нуждающегося в дополнительной защите. Он также обвинил полицию в том, что у него "украли" паспорт.

Саакашвили заявил о намерении прибыть в Киев 19 сентября.