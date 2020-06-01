Лукашенко: "Майданов в Беларуси не будет"

Президент Беларуси Александр Лукашенко резко отреагировал на массовые акции и заявил, что в стране не будет Майданов перед выборами. Он также призвал не сравнивать ситуацию в Беларуси с Украиной или Арменией. Об этом он заявил на встрече с руководством КГБ Беларуси, передает БелТА.

Отметим, вчера в Минске, областных и районных центрах прошли массовые акции потенциальных кандидатов в президенты, на которых были задержаны десятки человек. Лукашенко заявил, что знает "цели, которые преследуют отдельные ветродуи".

"Эти цели нам ясны: устроить нам "майданчик" в преддверии президентских выборов или в день президентских выборов. Так они планировали. Хочу на этой встрече вас предупредить и всех, кто нас услышит, всех этих "майданутых" хочу предупредить, что Майданов в Беларуси не будет", - заявил Лукашенко.

Он также заявил, что не нужно проводить аналогии и сравнивать ситуацию в Беларуси с предыдущими событиями в Армении или Украине.

"Должен сказать, что ситуация по-разному может складываться. Только у нас нет Пашинянов и Зеленских. Как бы там ни происходили в Армении и Украине события, все-таки это люди талантливые - и Зеленский, и Пашинян. Я уже с ними близко познакомился. Это люди талантливые, безусловно, и главное - патриоты своей страны", - добавил Лукашенко.

Накануне пикеты в Минске продолжались до вечера, на километр растянулась очередь желающих отдать свои подписи в поддержку претендентов в кандидаты. Несмотря на законность акции, были задержаны несколько десятков человек, в том числе лидер Белорусской социал-демократической партии (Народная Грамада) Николай Статкевич и глава незарегистрированной молодежной оппозиционной организации "Молодой фронт" Денис Урбанович. Часть задержанных отпустили.

Кроме того, еще в пятницу в Гродно на пикете в поддержку выдвижения Светланы Тихановской на пост президента задержали ее супруга.

Напомним, выборы президента Беларуси пройдут 9 августа 2020 года, возможный перенос из-за эпидемии коронавируса даже не рассматривался.

Лукашенко примет участие в выборах уже в шестой раз по счету, также зарегистрированы еще не мене 15 кандидатов.