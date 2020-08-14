Лукашенко отреагировал на массовые забастовки в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на массовые забастовки на предприятиях страны, заявив, что они могут негативно сказаться на их будущей работе.

Об этом Лукашенко заявил на совещании со строителями в пятницу, пишет госагентство "Белта". Он также опроверг информацию о своем выезде за границу.

"Я пока живой и не за границей", - сказал он. Лукашенко утверждает, что во время пандемии коронавируса запретил увольнять рабочих, а сейчас в стране якобы пытаются "раскачать трудовые коллективы".

В качестве примера последствий забастовок он привел предприятие "Беларуськалий". "Если они забастуют на два дня, то конкуренты - россияне и канадцы - перекрестятся. И быстренько на рынок поставят то, что они хотят поставить", - сказал он.

Аналогичное заявление он сделал и в отношении машиностроительной отрасли.

"Ради бога. Вы сегодня не произведете 10 тракторов, не поставите на рынок, завтра немцы приедут с американцами, привезут свою технику россияне. Тоже перекрестятся", - считает Лукашенко, утверждая, что если производство сейчас остановится, то оно никогда не раскрутится снова. "Людям надо это объяснить: хотите - бастуйте, хотите работать - работайте", - добавил он.

Забастовка началась ближе к полудню 11 августа. К ней присоединились рабочие ряда предприятий Минска и других городов. Впоследствии стало известно о разгоне силовиками людей, которые собрались на проходной одного из заводов.

В тот же день к забастовке присоединились новые предприятия.

Напомним, протесты рабочих продолжаются в стране уже несколько дней и охватили разные уголки Беларуси.

Накануне председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова заявила, что президент Александр Лукашенко "услышал мнение трудовых коллективов" и поручил разобраться по всем фактам задержаний на протестных акциях.

Тажке сегодня забастовка пройдет в Минском метрополитене.